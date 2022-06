Idee für Lewandowski-Nachfolge: Die Bayern fragen wegen Victor Osimhen an

Der FC Bayern wird seinen Torjäger Robert Lewandowski spätestens in einem Jahr ersetzen müssen. Ein potentieller Nachfolger ist Napoli-Stürmer Victor Osimhen.

Wie der “Corriere dello Sport” haben die Münchner Verantwortlichen bei Napoli bereits angerufen, um Informationen über einen möglichen Wechsel des 23-jährigen Nigerianers einzuholen. Zurzeit scheint ein Osimhen-Transfer aber nicht stemmbar. Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis soll gegenwärtig mindestens 100 Mio. Euro für den Topstürmer fordern. Diese Summe ist dem deutschen Rekordmeister schlicht zu hoch. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren zahlte der Serie A-Klub 75 Mio. Euro für die Dienste des damaligen Lille-Stürmers.

Osimhen lief einst schon in der Bundesliga auf, konnte sich beim VfL Wolfsburg aber nicht nachhaltig durchsetzen. In 14 Spielen gelangen ihm in den Jahren 2017 und 2018 keine Tore. Inzwischen ist er längst ein international etablierter Topstürmer. Sein Vertrag in Neapel läuft bis 2025.

Update: Laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk ging bislang in Neapel kein Anruf aus München ein. Priorität habe nach wie vor der Verbleib von Lewandowski.

psc 3 Juni, 2022 17:39