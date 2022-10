Martin Demichelis kurz vor Engagement bei River Plate

Bei River Plate geht mit dem Ausscheiden von Marcelo Gallardo eine Ära zu Ende. Dort traut man Martin Demichelis offenbar ernsthaft zu, die grossen Fussstapfen ausfüllen zu können. Der müsste aber erst vom FC Bayern freigegeben werden.

Martin Demichelis steht offenbar dicht vor seinem ersten grossen Engagement als Cheftrainer. Laut dem argentinischen «TyC Sports» haben sich River Plate und Demichelis’ Berater auf die Eckpunkte einer Zusammenarbeit geeinigt.

In Buenos Aires will man die Trainersituation zwar so schnell wie möglich klären, dabei allerdings nichts übers Knie brechen. Der nach achteinhalb Jahren ausscheidende Marcelo Gallardo betreut das Team noch einige Wochen.

Demichelis hatte in der «AZ» nicht verhehlt, dass er Lust auf den River-Job hat: «Jeder weiss, dass es mein Lieblingsverein ist zusammen mit Bayern. Ich habe dort als Junge gespielt. Ich bin stolz, dass mein Name als einer der Trainerkandidaten gehandelt wird.»

Seit April 2021 betreut Demichelis die zweite Mannschaft des FC Bayern, die in der bayrischen Regionalliga, in Deutschland die 4. Liga, auf dem 9. Platz steht. Sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus.

29 Oktober, 2022