Max Eberl liefert nächstes Update im Upamecano-Poker

Die Personalie Dayot Upamecano wird beim FC Bayern derzeit absolut prioritär behandelt. Der 27-Jährige soll den auslaufenden Vertrag unbedingt verlängern. Sportvorstand Max Eberl ist weiterhin zuversichtlich.

Der Münchner Klubverantwortliche wirbt vor dem Champions League-Spiel bei Arsenal erneut für eine Verlängerung mit Upamecano. "Upa ist jetzt 27 Jahre alt, im goldenen Alter für einen Innenverteidiger. Er will seine Entscheidung sehr bewusst treffen, was er auch machen soll", sagt Eberl der "Sport Bild".

Und weiter: "Upa soll und wird nicht wegen des Geldes bleiben, auch wenn er ein gutes Angebot von uns bekommen hat, sondern wegen unseres generellen Weges und dem Gesamtpaket. Er ist einer der weltbesten Verteidiger. Wir wollen den Weg weitergehen, den wir mit ihm eingeschlagen haben und ihn in der Blüte seiner Karriere gern behalten. Er wäre für uns der interne Königstransfer."

Real Madrid und wohl noch weitere internationale Topklubs baggern ebenfalls an Upamecano und hoffen auf einen ablösefreien Wechsel im kommenden Jahr. Genau dies will der FC Bayern allerdings unbedingt verhindern.

Peter Schneiter 25 November, 2025 17:50