Mehrere Interessenten, aber Lewandowski hat eine klare Präferenz

Das Feld der Interessenten für Robert Lewandowski ist in den vergangenen Tagen und Wochen beträchtlich angewachsen. Neben Barça mischen angeblich auch Paris St. Germain und seit neuestem auch Chelsea mit.

Die Zukunft des polnischen Torjägers gibt weiterhin viel zu reden. Am Wochenende haben die Bayern-Bosse gleich mehrfach klargestellt, dass Lewandowski seinen bis 2023 gültigen Vertrag erfüllen wird. Eine Verlängerung des Kontrakts ist laut “Bild” aber ausgeschlossen. Der 33-Jährige würde gerne sogar schon in diesem Sommer gehen, was ihm aber wohl verwehrt wird. Und der Stürmer hat dabei eine ganz klare Präferenz: Trotz dem Interesse aus Paris und London denkt Lewandowski laut Transferexperte Fabrizio Romano nur an den FC Barcelona.

Die Katalanen bieten dem Angreifer einen Dreijahresvertrag. Berater Pini Zahavi wäre bereit in den Dialog zu treten und bezüglich Ablöse zwischen den Bayern und Barça zu vermitteln. Der Bundesligist hält aber vorderhand daran fest, sämtliche Transferdiskussionen in diesem Sommer abzublocken.

psc 17 Mai, 2022 11:59