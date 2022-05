Müller über Lewandowski: “Wir kennen alle das Geschäft…”

Robert Lewandowski könnte den FC Bayern im Sommer schon verlassen. Seinen Teamkollegen Thomas Müller würde es freuen, wenn der Pole bliebe.

“Was seine Vertragsthematik angeht, da sind jetzt die Sachen ausgesprochen”, sagte Thomas Müller zur Vertragsthematik von Robert Lewandowski gegenüber “Sky”. Der Weltmeister von 2014 fügte zu seinem Sturmpartner an: “Mal sehen, was passiert.”

Müller weiter: “Es ist so, er hat bis 2023 Vertrag. Das heißt, die Zügel, die hat schon der FC Bayern in der Hand. Wir wären natürlich dafür, dass er dann auch bleibt. Aber klar, wir kennen alle das Geschäft…” Man würde Lewandowski jedoch anmerken, so Müller, “dass er sehr gerne hier ist”.

Und Lewandowski sei generell “top professionell. Wenn du als Spieler – und vor allem als Stürmer – auf dem Platz stehst, willst du performen”. Wie es nun weitergeht, ist noch offen. Lewandowski selbst erklärte indessen, dass er bereits sein letztes Spiel für den FC Bayern gespielt haben könnte.

adk 15 Mai, 2022 11:14