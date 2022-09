Müller vermisst Mitspieler

In manchen Momenten vermisst Thomas Müller seinen Ex-Kollegen Robert Lewandowski, dies gab Müller nun gegenüber eine Sonntagszeitung zu.

„Es gab in dieser Saison schon einige Spielsituationen, in denen ich dachte: Oh, da stand doch früher einer, den du am zweiten Pfosten anspielen konntest und mit dem du bei Flanken den Blickkontakt gesucht hast. Mit der Qualität, die wir in der Offensive haben, können wir auf jeden Fall ohne echten Stürmer viele Tore erzielen”, sagte Müller der „Welt am Sonntag“.

soe 17 September, 2022 13:57