Nach Ausbruch: Der FC Bayern verschärft die Corona-Regeln massiv

Der FC Bayern reagiert auf die zahlreichen positiven Corona-Befunde innerhalb der Mannschaft und verschärft die Regeln massiv.

Wie die “Sport Bild” berichtet, werden die Spieler künftig auch beim Essen voneinander getrennt. Zudem gilt abseits des Spielfelds eine strenge Maskenpflicht. Auch in der Kabine oder bei Fahren im Teambus gilt diese. Zudem wurden nun drei Umkleidekabinen eingerichtet, in denen sich die Spieler umziehen können. Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen acht Spieler positiv getestet. Sie alle fallen für den Hinrunden-Auftakt gegen Gladbach am Freitag aus.

psc 5 Januar, 2022 09:48