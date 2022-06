Nach langem Warten: FC Bayern bestätigt Transfer von Gravenberch

Die Fans des FC Bayern mussten sich noch gedulden, werden dafür nun aber belohnt. Die Münchner haben den Transfer von Ryan Gravenberch jetzt offiziell bestätigt.

Es gab keine grossen Zweifel mehr, dass der Deal über die Bühne gehen wird, nun hat es der FC Bayern auch formal offiziell gemacht. In einer Medienmitteilung kommunizierte der deutsche Rekordmeister am frühen Montagabend den Transfer von Ryan Gravenberch. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Ajax und hat in München bis 2027 unterschrieben.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: “Ryan Gravenberch ist ein junger, hochinteressanter Spieler, den viele europäische Top-Clubs gerne unter Vertrag genommen hätten. Er hat sich für den FC Bayern entschieden, weil er sich hier auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Spieler mit seinen Qualitäten sind wichtig für den Weg des FC Bayern in der Zukunft.”

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern: “Ryan Gravenberch wird unserer Mannschaft viel geben. Er ist eines der grössten Talente in Europa, hat eine ausgezeichnete Technik, immer Lösungen auf engstem Raum, ist sehr dynamisch und torgefährlich. Dass er sich für den FC Bayern entschieden hat, zeigt, dass er von unserem Club und den Möglichkeiten bei uns überzeugt ist. Spieler mit so einer Mentalität lieben wir. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm viele Erfolge feiern werden.”

Und Gravenberch selbst: “Als die Anfrage des FC Bayern kam, musste ich nicht überlegen. Der FC Bayern ist einer der grössten Clubs, die es gibt: Spieler aus der ganzen Welt wollen für diesen Verein spielen. Ich komme nach München, um viele Titel zu gewinnen – und der FC Bayern ist es gewohnt, viele Titel zu holen. Mit diesem Club ist alles möglich, auch der Sieg in der Champions League. Der Zusammenhalt in diesem Team ist sehr stark, das gefällt mir.”

adk 13 Juni, 2022 18:07