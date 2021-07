Nagelsmann könnte bei Bayern mit 18-jährigem Stürmer überraschen

Julian Nagelsmann könnte beim FC Bayern für einige personelle Überraschungen sorgen. Zum Beispiel mit dem erst 18-jährigen Stürmer Armindo Sieb.

Der Youngster nutzt die Vorbereitung, in der er mit den Profis mittrainiert, Werbung in eigener Sache zu machen. Nagelsmann hat er für sich gewinnen können. Die Pässe, Flanken und Torabschlüsse von Sieb überzeugen den neuen Bayern-Coach. Beim Test gegen Köln (2:3) reihte sich der Angreifer sogar in die Torschützenliste ein. “Drei, vier von den jungen Spielern haben es gut gemacht. Armindo Sieb war gut”, wird Nagelsmann von “Bild” zitiert.

Natürlich ist die Konkurrenz im Bayern-Kader riesig und andere etablierte Profis stehen in der Hierarchie noch deutlich vor Sieb. Dennoch könnte dieser schon bald seine Bundesliga-Premiere geben. Dank seiner Vielseitigkeit kann ihn Nagelsmann in der Offensive auf verschiedensten Positionen einsetzen.

psc 21 Juli, 2021 15:10