Nagelsmann weiter der Richtige für Bayern? Das meint Lothar Matthäus

Dass Julian Nagelsmann das Vertrauen von Vorstandsboss Oliver Kahn ausgesprochen bekommt, findet Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gut. Auch er glaubt weiter daran, dass Nagelsmann der richtige Coach für den FC Bayern ist.

“Schön, dass Oliver Kahn ihm direkt nach der Pleite beim FC Augsburg und der katastrophalen Serie von vier nicht gewonnenen Spielen in Folge, den Rücken stärkt. Das war genau das Richtige und auch das, was Julian jetzt vom Klub benötigt”, schreibt Lothar Matthäus in einer Kolumne für den Bezahlsender “Sky”. Kahn sagte am Sonntag im Rahmen des Wiesn-Besuchs des FC Bayern: “Wir sind von Julian total überzeugt.”

Matthäus bekräftigt: “Ja, es ist mit Sicherheit die schwierigste Phase in der noch jungen Karriere dieses tollen Trainers und trotzdem glaube ich, dass er das Ruder herumreissen und die richtigen Schlüsse ziehen wird.” Vertraglich ist Nagelsmann noch bis 2026 an die Münchner gebunden, mit denen er in der Bundesliga zuletzt viermal sieglos blieb.

adk 19 September, 2022 15:46