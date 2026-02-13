Nick Woltemade ist beim FC Bayern weiterhin ein Thema

Der FC Bayern hatte sich im vergangenen Sommer lange Zeit um Nick Woltemade bemüht, war letztlich allerdings nicht bereit die hohen Forderung des VfB Stuttgart zu erfüllen. Der 23-jährige Angreifer landete schliesslich auf der Insel bei Newcastle United. Da es ihm dort zurzeit nicht nach Wunsch läuft, wird das Thema Bayern nun wieder aktuell.

Transferexperte Julian Agardi berichtet im «Bild»-Podcast «Bayern Insider», dass die Personalie an der Säbener Strasse weiterhin diskutiert wird. Sollte Woltemade im Sommer tatsächlich erneut mit einem Wechsel liebäugeln und es eine realistische Forderung von Seiten Newcastles geben, könnten die Münchner wiederum aktiv werden.

Der Stürmer wird weiterhin mit Interesse verfolgt. Nach einem sehr guten Start in Newcastle lief es dem 23-Jährigen zuletzt nicht so wie er sich dies vorstellt: Häufig kam er nur als Joker oder überhaupt nicht zum Zug.

Bei den Bayern wird es im Sommer in der Offensive auf jeden Fall zu Veränderungen kommen. Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson wird den Klub wieder verlassen. Mindestens ein neuer Stürmer muss her. Ob dieser Woltemade heissen könnte, bleibt vorderhand offen.