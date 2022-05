Oliver Kahn reagiert auf Lewandowski-Äusserungen und ist mächtig sauer

Beim Aufenthalt bei der polnischen Nationalmannschaft hat Robert Lewandowski am Montag klargestellt, dass seine Geschichte beim FC Bayern vorbei sei. Nun äussert sich Klubboss Oliver Kahn zu den brisanten Äusserungen.

Der Vorstandsvorsitzende der Münchner ist sauer und enttäuscht über das Verhalten des 33-jährigen Torjägers. “Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Äusserungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfussballer – ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat”, sagt Kahn bei “Sport 1”. Dann wird der Bayern-Verantwortliche noch deutlicher und weist seinen Angestellten in die Schranken: “Wertschätzung ist keine Einbahnstrasse!” Lewandowski zieht es angeblich zum FC Barcelona. Mit den Katalanen soll er sich bereits über einen Dreijahresvertrag einig sein. Die Bayern sind bislang aber nicht bereit, sich vom Stürmer, der noch über einen Vertrag bis 2023 verfügt, bereits in diesem Sommer zu trennen.

Angesichts der klaren Worte von Lewandowski scheint eine weitere Zusammenarbeit zwischen ihm und dem FC Bayern mittlerweile aber nur noch schwerlich möglich.

psc 30 Mai, 2022 17:15