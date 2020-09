Perfekt: Claudio Pizarro kehrt zum FC Bayern zurück

Claudio Pizarro ist ab sofort wieder Ein Teil der Bayern-Familie.

Der langjährige peruanische Bundesliga-Stürmer kehrt nach seinem im Sommer erfolgen Rücktritt zum FC Bayern zurück und wird dort fortan als Botschafter tätig sein. In seiner neuen Rolle werde Pizarro dazu beitragen, “den Namen, die Tradition und die Werte des FC Bayern in die Welt zu tragen”, teilen die Münchner mit. Der 41-Jährige reiht sich in die Riege bestehend aus den Ex-Profis Giovane Élber, Lothar Matthäus und Bixente Lizarazu ein, die bereits als Botschafter für die Münchner tätig sind. Pizarro wird auch fester Bestandteil des Kaders der FC Bayern Legends.

Der Publikumsliebling freut sich auf die neue Aufgabe: “Ich bin sehr glücklich, zum FC Bayern als Botschafter zurückzukehren. Es ist ein Traum, wieder in München zu sein. Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet, und genau so fühlt es sich an. Ich werde jetzt in meiner neuen Rolle wieder alles für diesen Verein geben – wie früher als Spieler.”

