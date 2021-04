Perfekt: Sofortiger Trainerwechsel bei Bayern II

In der 2. Mannschaft des FC Bayern kommt es zu einem vorzeitigen Trainerwechsel: Danny Schwarz und Martin Demichelis übernehmen die Mannschaft ab sofort und nicht erst nach Saisonende.

Das Duo löst Holger Seitz mit sofortiger Wirkung ab. Der 46-Jährige bleibt dem Verein aber erhalten und wird sich wieder ganz auf seine Position als Sportlicher Leiter am Campus fokussieren.

“Nachdem im vergangen Sommer Sebastian Hoeness kurzfristig den Verein in Richtung Hoffenheim verliess, hat sich Holger Seitz bereit erklärt, den Posten als Trainer der Amateure interimsweise zu übernehmen, bis wir einen geeigneten Nachfolger gefunden haben. Holger hatte in dieser Saison also bislang eine intensive Doppelfunktion am Campus inne. Mit Danny Schwarz und Martín Demichelis haben wir kürzlich eine Einigung erzielt, dass beide gemeinsam als Duo ab der Saison 2021/2022 Holger beerben sollen. Diese Entscheidung ziehen wir nun im Interesse aller vor”, sagt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidžić.

Die Bayern-Amateure liegen in der 3. Liga auf dem 15. Tabellenplatz. Mit Dimitri Oberlin stürmt auch ein Schweizer für die Münchner.

psc 2 April, 2021 14:18