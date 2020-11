Polen und der FC Bayern zittern um Robert Lewandowski

Torjäger Robert Lewandowski plagt sich mit muskulären Problemen herum und droht für das Nations League-Spiel Polens gegen die Niederlande am Mittwoch auszufallen. Auch der FC Bayern zittert.

Polnischen Medienberichten zufolge ist unklar, ob der 32-Jährige für die Partie am Mittwochabend rechtzeitig fit wird. Theoretisch könnte Polen mit einem Sieg gegen die Niederlande und einer gleichzeitigen Niederlage von Italien gegen Bosnien in ihrer Nations League-Gruppe noch den Gruppensieg einfahren. Ob Lewandowski bei diesem Unterfangen dabei ist, entscheidet sich wohl erst am Matchtag.

Die Blessur könnte Lewandowski auch für seinen Verein FC Bayern ausser Gefecht setzen. Die Münchner erwarten am Samstag Werder Bremen in der Allianz Arena.

psc 17 November, 2020 13:47