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Stolze Summe

Real Madrid bestimmt die Höhe des Angebots für Michael Olise

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 15:29
Real Madrid bestimmt die Höhe des Angebots für Michael Olise

Bayern-Star Michael Olise ist bei Real Madrid ein konkretes Transferziel. Der La Liga-Klub ist bereit sehr tief in die Taschen zu greifen.

Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk ist insbesondere Real-Präsident Florentino Perez ein grosser Fan von Olise und möchte den französischen Nationalspieler ins Santiago Bernabeu holen. Er will ein Angebit in Höhe von 160 bis 165 Mio. Euro vorlegen.

Die Erfolgsaussichten sind zurzeit aber marginal: Der bis 2029 gültige Kontrakt von Olise bei den Bayern enthält keine Ausstiegsklausel. Und der deutsche Rekordmeister schliesst einen Verkauf aus. Zudem fühlt sich der Angreifer gemäss eigener Aussage im Verein sehr wohl. Im Champions League-Viertelfinal kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Real und den Bayern. Olise könnte sich da bei den Spaniern sogar noch mehr aufdrängen.

Ein Transfer wird wohl nur dann realistisch, wenn der Nationalspieler auf einen Wechsel pocht. Davon ist er zurzeit aber weit entfernt.

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