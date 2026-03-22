SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Über 160 Millionen Euro

Real Madrid jagt Olise – Bayern hat klare Schmerzgrenze

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 15:50
Real Madrid jagt Olise – Bayern hat klare Schmerzgrenze

Real Madrid arbeitet offenbar intensiv an einem möglichen Transfer von Michael Olise. Der Flügelspieler des FC Bayern München steht ganz oben auf der Wunschliste der Königlichen, wobei Präsident Florentino Pérez die Gespräche mit dem Umfeld des Spielers persönlich vorantreiben soll.

Berichten zufolge hat Olise einem Wechsel ins Estadio Santiago Bernabéu bereits grundsätzlich positiv gegenübergestanden. Trotz des grossen Interesses gestaltet sich ein Transfer jedoch schwierig. Laut „BILD“ haben die Bayern aktuell nicht die Absicht, den französischen Offensivspieler abzugeben. Der Klub sieht in Olise weiterhin einen wichtigen Bestandteil der Zukunft und zeigt sich entsprechend zurückhaltend bei möglichen Verhandlungen.

Gleichzeitig bringt „SPORT BILD“ eine konkrete Summe ins Spiel: Demnach könnte Bayern bei einem Angebot in Höhe von rund 160 Millionen Euro gesprächsbereit werden. Eine solche Offerte soll es bislang jedoch nicht gegeben haben. Damit bleibt offen, ob Real Madrid bereit ist, diese finanzielle Dimension zu erreichen – oder ob der Poker um Olise noch länger andauert.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
Mehr entdecken
Über 160 Millionen Euro

Real Madrid jagt Olise – Bayern hat klare Schmerzgrenze

22.03.2026 - 15:50
Jetzt bei Arsenal

David Raya stand kurz vor Wechsel zum FC Bayern

21.03.2026 - 09:58
Wegen Bryan Zaragoza

Die AS Roma muss den Bayern vielleicht eine Strafe zahlen

20.03.2026 - 17:11
Stolze Summe

Real Madrid bestimmt die Höhe des Angebots für Michael Olise

20.03.2026 - 15:29
Überraschung

Der FC Bayern ist plötzlich offen für Verkauf von Alphonso Davies

20.03.2026 - 13:49
Givairo Read

Der FC Bayern führt erste Gespräche mit dem Sommer-Wunschkandidaten

19.03.2026 - 15:34
Verletzung

Real-Schock: Thibaut Courtois verpasst beide Spiele gegen die Bayern

19.03.2026 - 13:28
Im Fokus

Die Details zum Angebot von Milan für Leon Goretzka sind durchgesickert

19.03.2026 - 11:59
Noel Aseko kehrt zurück

Der FC Bayern verkündet den 1. Transfer für die nächste Saison

19.03.2026 - 11:21
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team

18.03.2026 - 22:39