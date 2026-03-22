Real Madrid jagt Olise – Bayern hat klare Schmerzgrenze

Real Madrid arbeitet offenbar intensiv an einem möglichen Transfer von Michael Olise. Der Flügelspieler des FC Bayern München steht ganz oben auf der Wunschliste der Königlichen, wobei Präsident Florentino Pérez die Gespräche mit dem Umfeld des Spielers persönlich vorantreiben soll.

Berichten zufolge hat Olise einem Wechsel ins Estadio Santiago Bernabéu bereits grundsätzlich positiv gegenübergestanden. Trotz des grossen Interesses gestaltet sich ein Transfer jedoch schwierig. Laut „BILD“ haben die Bayern aktuell nicht die Absicht, den französischen Offensivspieler abzugeben. Der Klub sieht in Olise weiterhin einen wichtigen Bestandteil der Zukunft und zeigt sich entsprechend zurückhaltend bei möglichen Verhandlungen.

Gleichzeitig bringt „SPORT BILD“ eine konkrete Summe ins Spiel: Demnach könnte Bayern bei einem Angebot in Höhe von rund 160 Millionen Euro gesprächsbereit werden. Eine solche Offerte soll es bislang jedoch nicht gegeben haben. Damit bleibt offen, ob Real Madrid bereit ist, diese finanzielle Dimension zu erreichen – oder ob der Poker um Olise noch länger andauert.