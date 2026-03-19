SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verletzung

Real-Schock: Thibaut Courtois verpasst beide Spiele gegen die Bayern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 13:28
Real-Schock: Thibaut Courtois verpasst beide Spiele gegen die Bayern

Der belgische Real-Goalie Thibaut Courtois hat sich in der Champions League gegen Manchester City verletzt. Unter Umständen verpasst der 33-Jährige die beiden Champions League-Viertelfinal-Spiele gegen den FC Bayern.

Diese finden am 7. und 15. April statt. Wie Real Madrid am Donnerstag bestätigt, hat sich Courtois beim Auswärtsspiel bei City zwei Tage zuvor einen mittelschweren Muskelfaserriss im rechten vorderen Oberschenkel zugezogen. Eine prognostizierte Ausfallzeit kommuniziert Real wie üblich nicht. Spanische Medien berichten jedoch, dass Courtois aufgrund der Blessur mehrere Wochen ausfallen wird.

Für die beiden Partien gegen die Bayern reicht es demnach auf keinen Fall. Für die Madrilenen ist es ein herber Rückschlag, zeigte Courtois gegen City doch einmal mehr seine Weltklasse. Mehrfach bewahrte er sein Team teilweise mirakulös vor Gegentreffern.

An seiner Stelle wird wie in der zweiten Halbzeit des Rückspiels in Manchester der Ukrainer Andriy Lunin zum Zug kommen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
Mehr entdecken
Givairo Read

Der FC Bayern führt erste Gespräche mit dem Sommer-Wunschkandidaten

19.03.2026 - 15:34
Verletzung

Real-Schock: Thibaut Courtois verpasst beide Spiele gegen die Bayern

19.03.2026 - 13:28
Im Fokus

Die Details zum Angebot von Milan für Leon Goretzka sind durchgesickert

19.03.2026 - 11:59
Noel Aseko kehrt zurück

Der FC Bayern verkündet den 1. Transfer für die nächste Saison

19.03.2026 - 11:21
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team

18.03.2026 - 22:39
Im Kader

Lennart Karl winkt gegen die Schweiz das Länderspieldebüt

18.03.2026 - 16:04
In der Stadion GmbH

Der FC Bayern hat eiserne Reserven auf weiterem Festgeldkonto

18.03.2026 - 10:30
Auf der Wunschliste

Serie A-Klub setzt Leon Goretzka ganz oben auf die Liste – Trainer sucht Gespräch

17.03.2026 - 09:59
Profivertrag

Die Bayern werden mit David Santos Daiber ein weiteres Talent binden

16.03.2026 - 17:41
Erfahrener Torwart

Bayern erwägt Vertragsverlängerung mit Sven Ulreich

15.03.2026 - 15:21