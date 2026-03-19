Real-Schock: Thibaut Courtois verpasst beide Spiele gegen die Bayern

Der belgische Real-Goalie Thibaut Courtois hat sich in der Champions League gegen Manchester City verletzt. Unter Umständen verpasst der 33-Jährige die beiden Champions League-Viertelfinal-Spiele gegen den FC Bayern.

Diese finden am 7. und 15. April statt. Wie Real Madrid am Donnerstag bestätigt, hat sich Courtois beim Auswärtsspiel bei City zwei Tage zuvor einen mittelschweren Muskelfaserriss im rechten vorderen Oberschenkel zugezogen. Eine prognostizierte Ausfallzeit kommuniziert Real wie üblich nicht. Spanische Medien berichten jedoch, dass Courtois aufgrund der Blessur mehrere Wochen ausfallen wird.

Für die beiden Partien gegen die Bayern reicht es demnach auf keinen Fall. Für die Madrilenen ist es ein herber Rückschlag, zeigte Courtois gegen City doch einmal mehr seine Weltklasse. Mehrfach bewahrte er sein Team teilweise mirakulös vor Gegentreffern.

An seiner Stelle wird wie in der zweiten Halbzeit des Rückspiels in Manchester der Ukrainer Andriy Lunin zum Zug kommen.