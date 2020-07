Robert Lewandowski hat gleich 2 gute Nachrichten für die Bayern-Fans

Robert Lewandowski stellt in einem Interview noch einmal klar, dass seine Gedanken voll und ganz beim FC Bayern sind und ein Transfer für ihn derzeit nicht infrage kommt.

Im Gespräch mit der “Sport Bild” gibt der 31-Jährige ein klares Bekenntnis zu seinem aktuellen Verein ab. “Ich bin heute glücklich in München: Ich gehöre zu 100 Prozent zum FC Bayern, ich weiss, wie sehr der Verein hinter mir steht”, sagt Lewandowksi.

Und der Torjäger, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit 34 Treffern den klaren Bestwert aufstellt, hat für alle Bayern-Fans gleich noch eine gute Nachricht parat. Er glaubt, dass er noch besser werden kann: “Ich würde sagen: ‘It’s still loading!’. Ich habe noch nicht voll durchgeladen, bin vielleicht bei 90 Prozent. Ich möchte meine eigenen Grenzen noch überschreiten.” Der bald 32-Jährige fühlt sich “wie 27, 28. Manchmal sogar noch jünger. Ich will noch sehr lange auf Top-Niveau spielen. Ich sehe für mich kein Limit, es geht noch besser.” Dies hänge auch damit zusammen, dass er sich in München “total wohl” fühle.

Tatsächlich war ein Transfer in der Vergangenheit aber ein Thema. 2018 wurde über einen Wechsel zu Real Madrid spekuliert. Lewandowski sagt dazu: “Real Madrid ist ein grosser Verein, natürlich habe ich mich damit beschäftigt. Aber dennoch habe ich immer zu Bayern gehört. Wir sind eine Familie. Da gehört es auch dazu, dass man mal anderer Meinung ist und gewisse Dinge klärt.”

Derzeit ist der Angreifer bis 2023 an die Bayern gebunden.

psc 1 Juli, 2020 11:37