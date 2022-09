So hat Robert Lewandowski seine Rückkehr nach München erlebt

Robert Lewandowski kehrt in dieser Woche als Gegenspieler des FC Bayern in die Allianz Arena. Der Pole verrät, dass es ein ganz spezielles Spiel war.

Acht Jahre lief der Torjäger auf Seiten des deutschen Rekordmeisters auf. Nun stürmt er für Barça und musste als am Dienstag eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Lewandowski freute sich dennoch über die rasche Rückkehr nach München und vor allem darüber, wie ihn die Anhänger der Bayern empfingen. “Ich bin den Fans in München sehr dankbar für die Art und Weise, wie sie mich aufgenommen haben. Das war respektvoll, nett und wichtig für mich”, sagt Lewandowski der “Bild”. Er führt aus: “Ich war acht Jahre in München, nicht zwei oder drei. Du kannst es nicht wegwerfen oder vergessen.”

Im Sommer gab es wegen seines expliziten Wechselwunschs zwischenzeitlich Spannungen zwischen ihm und der Münchner Klubleitung. Diese wurden dann aber gelöst. Bayern-Präsident Herbert Hainer sagt: “Robert hat so viel gemacht für uns. Der Empfang war sehr fair. Wir haben das Thema Robert beim Mittagessen mit den Verantwortlichen des FC Barcelona, auch Präsident Laporta, angesprochen. Am Ende des Tages sind alle glücklich.”

