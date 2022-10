Rummenigge nimmt Nagelsmann in Schutz: «Ein sehr junger Trainer»

Der frühere Vorstandsboss des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, hat Julian Nagelsmann in Schutz genommen.

«Ich glaube, dass er ein grosses Trainer-Talent ist. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer», teilte Karl-Heinz Rummenigge am Samstag, einen Tag nach FC Bayerns 4:0-Erfolg in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen, im Interview bei «Antenne 1» mit.

Der 67-Jährige erklärte: «Wenn du gleich ein Kaliber wie Bayern München coachst, dann ist das auch nicht ganz so einfach.» Laut dem einstigen Bayern-Boss «wird man ihm auch die Zeit geben und geben müssen». Vor dem Sieg gegen Leverkusen blieb Nagelsmann mit den Münchnern in der Bundesliga viermal in Serie sieglos.

adk 2 Oktober, 2022 10:16