Ryan Gravenberch muckt auf und fordert mehr Einsatzzeit

Der niederländische Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch ist mit seinen ersten Monaten beim FC Bayern nicht zufrieden. Der 20-Jährige hofft auf deutlich mehr Einsatzzeit.

Bisher kam der Spielmacher in dieser Saison in acht Partien zum Einsatz. Nur in einer einzigen, dem Pokalspiel gegen Drittligist Viktoria Köln, stand Gravenberch allerdings in der Startelf. Der niederländische Jung-Nationalspieler ist enttäuscht, wie er im Gespräch mit «ESPN» kundtut: «Ehrlich gesagt, ja das bin ich. Man möchte spielen, aber der Trainer wählt andere Spieler aus. Ich muss das akzeptieren, aber es ist schwierig.» Bayern-Coach Julian Nagelsmann setzt im Mittelfeldzentrum auf Joshua Kimmich und daneben meist Marcel Sabitzer oder Leon Goretzka. Gravenberch ist quasi nur die Nummer 4 – für zwei zur Verfügung stehende Plätze.

Gravenberch hatte «auf mehr Minuten gehofft». Allerdings wolle er «ruhig bleiben» und weiterhin Vollgas geben. Er hofft nun, dass ihm Nagelsmann «nach der Länderspielpause mehr Minuten» gibt.

21 September, 2022