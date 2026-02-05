Perfekt: Bayern-Verteidiger Sacha Boey kehrt zu Ex-Klub zurück

Der französische Rechtsverteidiger Sacha Boey verlässt den FC Bayern doch noch und kommt bei einem früheren Klub unter.

Der 25-Jährige kehrt zu seinem Ex-Klub Galatasaray zurück, wie die beiden Vereine am Donnerstagabend bestätigen. Die Bayern stimmen einer Leihe mit Kaufoption zu. Die Leihgebühr beträgt 500’000 Euro. Der deutsche Rekordmeister zahlte für die Dienste des Rechtsfusses vor zwei Jahren 30 Mio. Euro Ablöse. Wirklich reüssieren konnte Boey in München nie, da er auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl sagt zum Transfer: «Sacha kennt Galatasaray aus seiner Zeit, bevor er zu uns gewechselt ist, bestens und wird im vertrauten Umfeld keine lange Anlaufzeit brauchen. Er kann in den Champions League-Play-Offs gegen Juventus Turin sowie im Titelkampf der türkischen Süper Lig auf höchstem Niveau Einsatzminuten sammeln, was seiner Entwicklung sehr gut tun wird.»

Boey ist vertraglich noch bis 2028 an die Bayern gebunden.