Salihamidzic lobt verliehenen Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee

Der niederländische Stürmer Joshua Zirkzee ist in dieser Saison vom FC Bayern nach Belgien zum RSC Anderlecht ausgeliehen. Dort brilliert der 20-Jährige mit starken Auftritten. Von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic gibt es ein Extralob.

Der Münchner Verantwortliche ist mit der Entwicklung des jungen Angreifers sehr zufrieden. “Er macht das in Anderlecht sehr gut”, urteilt Salihamidzic in der “tz”. In 38 Pflichtspielen sind Zirkzee in dieser Saison bereits 15 Tore geglückt. Die Leihe läuft im Sommer aus. Ob er dann nach München zurückkehrt, ist offen. Bereits in der letzten Spielzeit war er phasenweise verliehen, da er neben Robert Lewandowski und Eric-Maxim Choupo-Moting bei den Bayern nur wenige Einsatzgelegenheiten erhielt. In jüngerer Vergangenheit machte Zirkzee aber klar, dass der Durchbruch und regelmässige Einsätz in München weiterhin Ziele von ihm sind. Sein Vertrag an der Säbener Strasse läuft bis Juni 2023.

psc 28 März, 2022 14:34