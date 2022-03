Spanier streuen Atlético-Gerüchte rund um Robert Lewandowski

In den vergangenen Jahren wurde Real Madrid immer wieder einmal als potentielle Adresse genannt, wohin Bayern-Torjäger Robert Lewandowski wechseln könnte. Jetzt bringt ein spanischer Journalist auch Stadtrivale Atlético ins Spiel.

In der TV-Sendung “El Chiringuito” behauptet Journalist Paco Garcia Caridad, dass Lewandowski mit seiner Familie gerne nach Madrid ziehen würde. Die Stadt habe es ihm angetan. Und angeblich zeige Atlético tatsächlich Interesse an einer Verpflichtung des 33-jährigen Polen. Wie die Chancen diesbezüglich stehen, ist ungewiss. Bislang haben die Bayern noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem bis 2023 unter Vertrag stehenden Lewandowski geführt. Dies soll sich aber im Laufe dieses Frühlings ändern. Demnach könnte der Torjäger an der Säbener Strasse gleich bis 2025 verlängern. Inwiefern ein Dazwischenfunken von Atlético Erfolg haben könnte, ist fraglich.

