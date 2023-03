Spurs-Meeting war schon geplant: Bayern stand wegen Tuchel unter Druck

Der FC Bayern sah sich bei Thomas Tuchel schnell zum Handeln gezwungen. Denn der Trainer hätte bereits zeitnah bei den Tottenham Hotspur anfangen können.

Thomas Tuchel ist seit Freitag offiziell neuer Trainer des FC Bayern und damit Nachfolger von Julian Nagelsmann. Dass es nun so schnell ging, hat scheinbar auch damit zu tun, dass Tuchel kommenden Dienstag eine Reise nach London geplant gehabt hätte. Laut Informationen des «kicker» war bereits ein Meeting mit den Tottenham Hotspur angesetzt. Dort hätte der 49-Jährige auf Antonio Conte folgen können.

Doch weil die Verantwortlichen des FC Bayern schnell gehandelt haben, wurde es nichts mit den Spurs, denn er sagte den Termin ab. Dies war für Tuchel selbst überraschend, schliesslich sagte er am Samstag im Rahmen seiner Vorstellung in München: «Ich bin davon ausgegangen, meine Karriere im Ausland fortzusetzen.» Doch: «Man kann das nur in zwei Tagen hinbekommen, wenn man sich sicher ist.» Und das war er sich, als er sich mit den Bayern austauschte.

adk 26 März, 2023 18:46