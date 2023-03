Statt Bayern: Tuchel ging von neuem Job im Ausland aus

Seit Freitag ist Thomas Tuchel offiziell Trainer des FC Bayern. Der neue Coach hätte dabei nicht mit einem Engagement in München gerechnet.

«Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, es gab keinen Kontakt vorher», bekräftigte Thomas Tuchel am Samstag im Rahmen seiner Vorstellung als neuer Trainer des FC Bayern. Der 49-Jährige versicherte: «Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich meine Kariere im Ausland fortsetze.» Gerüchte gab es um Real Madrid, die Spurs und Paris Saint-Germain.

Eine gute Basis, um die Bayern unter Druck zu setzen, Julian Nagelsmann schnell zu entlassen und gegen ihn auszutauschen? «Das als Druckmittel einzusetzen, liegt uns absolut fern. Ich musste drüber schlafen. Die Begeisterung und die Herausforderung hat am Ende überwogen», so Tuchel, der in München einen Vertrag bis 2025 erhalten hat.

adk 26 März, 2023 10:28