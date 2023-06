Lange Streichliste: 7 Spieler könnten den FC Bayern verlassen

Der FC Bayern steht kadertechnisch nach einer unbefriedigenden Saison vor einem grösseren Umbruch. Nicht weniger als sieben Spieler dürfen und sollen den Verein verlassen.

Die Streichliste der Münchner ist durchaus prominent besetzt. Laut "Sport Bild" könnten Sadio Mané, Serge Gnarby, Leroy Sané, Bouna Sarr, Marcel Sabitzer, Alexander Nübel und Benjamin Pavard den Verein bei guten Angeboten allesamt verlassen. Die Bayern-Klubführung entscheidet von Personalie zu Personalie individuell. Der Plan sieht wohl nicht vor, dass alle sieben gehen, Angebote würde man allerdings für alle diese Spieler ernsthaft prüfen.

Am ehesten keine Zukunft mehr in München haben Aussenverteidiger Bouna Sarr, den man schon länger loswerden will und Goalie Alexander Nübel, der nach der Leihe bei Monaco nicht zurückkehren möchte, da er nicht als Nummer 1 vorgesehen ist. Auch hinter der Zukunft von Verteidiger Benjamin Pavard steht ein grosses Fragezeichen, da er den Kontrakt offenbar nicht verlängern will und die Bayern im kommenden Jahr keinen ablösefreien Abgang riskieren wollen.

psc 7 Juni, 2023 11:53