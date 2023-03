Überraschend: Was Nagelsmann nach Bayern-Aus machte

Am Freitag verkündete der FC Bayern die Trennung von Julian Nagelsmann, einen Tag später zog er sich nicht etwa zurück: Er ging mit seiner Freundin und Freunden Fussball gucken.

Überraschenderweise tauchte Julian Nagelsmann am Samstag im Landsberger Sportzentrum, 71 Kilometer westlich von der Münchner Allianz Arena, auf. Dies berichtet die «Bild». Um 14 Uhr kam der frisch beim FC Bayern entlassene Coach ganz inkognito mit schwarzer Kapuzenjacke über dem Kopf an. Mit dabei: seine Freundin Lena Wurzenberger und Kumpels.

Der 35-Jährige verfolgte ein U17-Spiel des TSV Landsberg. Die B-Jugend setzte sich mit 5:2 gegen den Gautinger SC durch. «Wir waren alle total überrascht», wird Landsberg-Trainer Muriz Salemovic zitiert. Erkannt wurde Nagelsmann offenbar erst nach knapp 25 Minuten, als er die Kapuzenjacke auszog, um mit den Freunden nebenan auf einem Kleinfeldplatz zu spielen. «Richtig stark, was der noch am Ball kann!», dachten sich die Leute nebenan demnach. So nutzt Nagelsmann nun scheinbar die Zeit, um sein überraschendes Bayern-Aus zu verdauen.

adk 26 März, 2023 12:51