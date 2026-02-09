SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bis 2030

Upamecano vor langfristiger Verlängerung beim FC Bayern

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 9 Februar, 2026 09:17
Upamecano vor langfristiger Verlängerung beim FC Bayern

Dayot Upamecano steht kurz davor, seinen Vertrag beim FC Bayern München langfristig zu verlängern. Klubchef Jan-Christian Dreesen machte deutlich, dass zwischen Verein und Spieler grosses Vertrauen herrscht und die Unterschrift nur noch Formsache sei. Es gehe lediglich um Tage, grössere Hürden gebe es nicht mehr.

Der französische Innenverteidiger soll einen neuen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Damit wäre auch eine deutliche Aufwertung verbunden: Upamecano soll künftig rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Zusätzlich ist ein üppiger Signing-Bonus vorgesehen, der sich Berichten zufolge im Bereich von 16 bis 20 Millionen Euro bewegen soll. Ab dem Sommer 2027 könnte der Abwehrspieler den Rekordmeister dank einer Ausstiegsklausel im Bereich von 60 bis 65 Millionen Euro verlassen.

Auch Sportvorstand Max Eberl bestätigte den baldigen Abschluss der Gespräche. Gegenüber «Sky Sport» erklärte er, man befinde sich in den finalen Abstimmungen und freue sich darauf, die Verlängerung zeitnah offiziell bekanntzugeben. Mit dem neuen Kontrakt würde der FC Bayern ein klares Zeichen für Kontinuität in der Defensive setzen.

