Ein Verein will im Sommer 160 Mio. Euro für Michael Olise hinlegen

Michael Olise ist beim FC Bayern in der Offensive einer der wichtigsten Spieler. Sein 53 Mio. Euro-Wechsel von Crystal Palace nach München im Sommer 2024 wird beim deutschen Rekordmeister längst als Glücksfall bezeichnet. Im kommenden Sommer ist ein Topklub nun offenbar bereit, das Dreifache dieser Summe für den Stürmer auf den Tisch zu legen.

Wie Transferexperte Ekrem Konur berichtet, ist Real-Präsident Florentino Perez ein Riesen-Fan von Olise. Deshalb soll er bereit sein, 160 Mio. Euro für den französischen Nationalspieler zu zahlen. Die Madrilenen können seit dem Umbau des Santiago Bernabeu aus dem Vollen schöpfen. Das modernisierte Stadion generiert riesige Einnahmen. Die finanzielle Situation der Königlichen ist deshalb, ganz im Gegensatz zu jener von Erzrivale Barça, formidabel.

Die Personalie Olise rückt bei Real nach der schweren Verletzung von Rodrygo (Kreuzbandriss) noch stärker in den Fokus. Der Brasilianer wird auch noch einen Grossteil der nächste Saison verpassen. Perez erachtet Olise als perfekten Ersatz.

Ob seine Bemühungen erfolgreich sein werden, ist allerdings fraglich. Die Bayern denken im Moment nicht an einen Verkauf des Topspielers, der vertraglich noch bis 2029 gebunden ist. Im Gegenteil: Der Skorer soll sogar noch längerfristig bleiben, wenn es nach den Klubbossen geht. Im Laufe der nächsten Saison könnten Vertragsgespräche beginnen.