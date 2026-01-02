Victor Osimhen hat einen Plan mit dem FC Bayern

Victor Osimhen scheint einen raschen Abgang bei Galatasaray in Betracht zu ziehen. Ein Berater hat ihn dem FC Bayern angeboten.

Dies berichtet die Münchner «tz». Demnach wurde der deutsche Rekordmeister von einem englischen Spielervermittler aktiv kontaktiert. Sportvorstand Max Eberl wurde signalisiert, dass Osimhen für einen Wechsel im kommenden Sommer zur Verfügung stünde. Dann werden die Münchner wohl einen neuen Angreifer verpflichten, der Harry Kane unterstützen kann bzw. als Backup von diesem fungiert. Aktuell nimmt diese Rolle Nicolas Jackson ein. Dessen Leihe endet aber nach dieser Spielzeit. Eine Weiterbeschäftigung scheint derzeit eher unwahrscheinlich. Osimhen wird aber wohl nicht den Weg nach München antreten: Die Bayern sollen dem Agenten nämlich rasch signalisiert haben, dass kein Interesse an einem Transfer des früheren Serie A-Profis besteht.

Dies vor allem aus finanziellen Gründen: Galatasaray legte für den 27-jährige Nigerianer im vergangenen Sommer 75 Mio. Euro hin. Derartige Summen wollen die Bayern für einen Kane-Backup nicht hinlegen.

An Osimhen wäre der Deal wohl nicht gescheitert. Die Münchner sollen zu einem der wenigen Klubs zählen, für die der Torjäger Galatasaray nach zwei Jahren und trotz weiterlaufendem Vertrag verlassen würde.

Die Münchner fokussieren sich aber auf andere Kandidaten. Dazu zählen dem Vernehmen nach Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim oder etwa auch Franculino (21) vom FC Midtjylland.