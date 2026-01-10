Vincent Kompany erklärt die Reaktion von Youngster Karl

Der FC Bayern München wird Lennart Karl nach dessen Aussagen über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid nicht sanktionieren. Das berichtet «Sport1». Der Nachwuchsspieler hatte sich intern für eine missverständliche Kommunikation entschuldigt.

Trainer Vincent Kompany bestätigte, dass Karl seinen Fehler eingesehen habe. Sportdirektor Christoph Freund ordnete die Aussagen ein und verwies darauf, dass Karl bereits als Kind ein Probetraining bei Real Madrid absolviert habe. Daraus sei kein aktueller Wechselwunsch abzuleiten.

Nach Angaben des Klubs fühlt sich Karl in München sehr wohl, zudem sei der Verein mit seiner Entwicklung zufrieden. Die Angelegenheit gilt damit als geklärt. Die Bayern arbeiten zudem an einem neuen Vertrag für Lennart Karl.