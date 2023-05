Wechsel? Davies-Berater lässt nach Salihamidzic-Aus aufhorchen

Hasan Salihamidzic verhandelte mit dem Berater von Alphonso Davies über einen neuen Vertrag. Nun ist der Sportvorstand weg - und der Kanadier bald auch?

Alphonso Davies besitzt beim FC Bayern einen Kontrakt bis 2025. Zuletzt verhandelte Hasan Salihamidzic aber mit Berater Nedal Huoseh über eine Vertragsverlängerung. Huoseh befindet sich dafür seit mehr als zwei Wochen in München. Am Mittwoch tritt er die Heimreise an, denn Salihamidzic ist mittlerweile seinen Job beim FC Bayern los. Huoseh reist demzufolge ohne Einigung ab.

"Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden", sagt Huoseh bei "Bild" mit Blick auf seine künftigen Ansprechpartner. Der Zustand des Rekordmeister bereitet ihm Sorge: "Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben."

Für den Davies-Berater liegen die Verhandlungen mit den Münchnern nun erstmal auf Eis. "Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten und abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen", sagt er. Medienberichten zufolge soll Real Madrid Interesse zeigen. Ein Transfer scheint nach den neuerlichen Worten wahrscheinlicher zu werden als noch zuvor.

adk 29 Mai, 2023 16:20