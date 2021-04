Wechsel zum FC Bayern? Ortega: “Würde mich damit beschäftigen”

Im Zuge der anhaltenden Wechselspekulationen um Alexander Nübel muss sich der FC Bayern nach einer potenziellen Nummer 2 umsehen. Stefan Ortega wurde mit dem Posten bereits verbunden. Abgeneigt ist er keinesfalls.

Sollte der FC Bayern mit einem Angebot bei Stefan Ortega vorstellig werden, würde sich der Stammgoalie von Arminia Bielefeld ernsthaft Gedanken über einen Wechsel machen.

Sollte ein Verein “der exquisiten Kragenweite wie Bayern oder Real Madrid bei mir anklopfen, wäre das etwas, womit ich mich beschäftigen würde. Warum sollte ich eine solche Konstellation, in der ich womöglich nicht so viele Spiele bestritte, kategorisch ausschliessen?”, erklärt Ortega gegenüber der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”.

Leistungsträger in Bielefeld

Der 28-Jährige ringt mit den Bielefeldern momentan um den Erhalt der Bundesliga-Klasse. Beim Aufsteiger gehört Ortega fraglos zu den absoluten Leistungsträgern. Schon im März waren Gerüchte über ein vermeintliches Interesse des FC Bayern aufgekommen.

Im Umfeld des deutschen Rekordmeisters müssen sich die Planer zwangsläufig nach einem neuen Vertreter für Manuel Neuer umsehen. Alexander Nübel will sich verleihen lassen, der AS Monaco gilt als einer der Hauptinteressenten.

Ortega wagt schon jetzt einen Blick in die Zukunft: “Ginge ich nach München, hätte ich die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, europäisch in der Champions League unterwegs zu sein, vielleicht auch ein paar Spiele bei einem Weltverein zu machen.” Ortegas Vertrag in Bielefeld läuft 2022 aus.

aoe 17 April, 2021 12:53