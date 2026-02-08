Zukunft von Leon Goretzka offen: Klubs bringen sich in Stellung

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 Februar, 2026 14:28
Leon Goretzka steht vor einem Abschied vom FC Bayern im kommenden Sommer. Nach Informationen von «TEAMtalk» haben seine Berater in den vergangenen Wochen bei zahlreichen englischen Topklubs vorgefühlt.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham und Newcastle waren gesprächsbereit. Mehrere Vereine sollen dabei positives Interesse signalisiert haben, Arsenal erkundigte sich sogar konkret nach den Konditionen. Auch ausserhalb von England ist der 31-Jährige gefragt.

AC Mailand, Olympique Marseille und Atlético Madrid beobachten die Situation, zudem sollen mindestens zwei Vereine aus der Saudi Pro League frühzeitig ihr Interesse hinterlegt haben. Beim FC Bayern ist ein Abgang mittlerweile besiegelt.

