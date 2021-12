Auch zwei Ligue 1-Klubs sind an Bayern-Profi Michaël Cuisance dran

Der französische Mittelfeldspieler Michaël Cuisance spielt beim FC Bayern nur eine sehr untergeordnete Rolle. Ein Wechsel im Januar wird immer wahrscheinlicher. Interesse gibt es nun auch aus der Heimat des 22-Jährigen.

Nachdem Serie A-Aufsteiger Venezia bereits in München angeklopft hat, tun dies nun offenbar auch Troyes und der FC Metz aus der Ligue 1. Beide Vereine können sich laut “Foot Mercato” eine Verpflichtung von Cuisance vorstellen.

Dieser kam in dieser Saison beim FC Bayern bislang erst zu zwei Einsätzen. Trainer Julian Nagelsmann kündigte auf der Pressekonferenz nach dem 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart an: “Am Ende hat er viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Da müssen wir Gespräche mit dem Spieler und dem Klub führen, was sinnvoll ist, und dann entscheiden.”

Vertraglich ist Cuisance bis 2024 an die Bayern gebunden. Die letzte Saison verbrachte er auf Leihbasis bei Olympique Marseille. Nun könnte ein neuerlicher Wechsel anstehen. Auch ein türkischer und ein russischer Klub sollen sich gemeldet haben.

psc 15 Dezember, 2021 14:27