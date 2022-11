Juventus Turin könnte 20 Millionen für Ex-Bundesliga-Star zahlen

In den kommenden zwei Transferperioden stehen bei Juventus Turin einige Veränderungen an. Ein ehemaliger Kicker aus der Bundesliga scheint sich aufs Radar der Bianconeri gespielt zu haben.

Juventus Turin beschäftigt sich offenbar grundsätzlich mit einem Transfer von Lazar Samardzic. Der italienische Rekordmeister zählt laut «Calciomercato.com» neben Atalanta Bergamo, Lazio Rom und dem SSC Neapel zum hochkarätigen Interessentenkreis für den 20-Jährigen.

Der deutsche U21-Auswahlspieler gehört in seinem Heimatland schon lange zu den grossen Talenten, konnte das auf Klubebene bisher aber nur selten zeigen. Im Sommer vorigen Jahres wechselte Samardzic daher von RB Leipzig für drei Millionen Euro Ablöse zu Udinese Calcio.

Dort steht Samardzic zwar noch nicht regelmässig in der Startelf, weiss bei seinen Einsätzen aber immer zu überzeugen. Für seinen Jugendklub Hertha BSC und Leipzig absolvierte er in der Vergangenheit insgesamt zehn Spiele in der Bundesliga.

Samardzic würde rund 20 Millionen Euro kosten, also mehr als das Sechsfache des Einkaufwerts. Ein Wechsel im Januar ist kein Thema, wenn überhaupt stünde im kommenden Sommer eine Veränderung an.

aoe 12 November, 2022 11:02