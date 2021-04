Perfekt: Willi Orban verlängert bei RB Leipzig

RB Leipzig verlängert den Kontrakt mit Abwehrspieler Willi Orban vorzeitig bis 2025.

Der 28-jährige Abwehrspieler schnürt seine Schuhe bereits seit 2015 für die Roten Bullen und hat den Aufstieg vom Regionalliga-Klub zum Champions League-Teilnehmer hautnah miterlebt. Nun bindet sich Orban für vier weitere Jahre an seinen langjährigen Verein.

Der Abwehrspieler ist glücklich über seine Vertragsverlängerung: “Ich bin glücklich und stolz darauf, den Weg mit RB Leipzig weitergehen zu können. Seit ich 2015 gekommen bin, hat sich unfassbar viel im gesamten Verein getan und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben noch viel vor und ich möchte mithelfen, unsere Ziele zu erreichen. Ich habe vor ein paar Tagen im Stadion vorbeigeschaut und es war ein grossartiges Gefühl zu sehen, was durch den Umbau in der Red Bull Arena alles entsteht. Hier will ich einfach noch so viele Spiele wie möglich machen. Leipzig ist zu meiner zweiten Heimat geworden und wenn alles wie geplant läuft, werde ich 2025 dann zehn Jahre im Verein sein. Das spricht für sich und für die Wertschätzung, die ich durch den Verein und vor allem unsere Fans bekomme. Deshalb konnten wir uns auch schnell darauf einigen, dass ich auch nach meiner Zeit als Profi-Kicker bei RB Leipzig bleiben werde.”

+++ WILLI BLEIBT +++ RB Leipzig verlängert vorzeitig mit Willi Orban um drei weitere Jahre 🤝 Damit binden wir unseren Leistungsträger bis 2⃣0⃣2⃣5⃣! 👉https://t.co/snRS4kh6nB #WirSindLeipzig #Orban pic.twitter.com/BWy1G1KU36 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 9, 2021

psc 9 April, 2021 11:22