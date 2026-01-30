Freiburg-Stürmer Eren Dinkçi kehrt nach Heidenheim zurück

Der 1. FC Heidenheim kann bis Saisonende wieder auf Eren Dinkçi zählen.

Der 24-jährige Angreifer kehrt auf Leihbasis vom SC Freiburg zurück. «Eren hat bei uns bekanntlich schon unter Beweis gestellt, was für aussergewöhnliche fussballerische Qualitäten er in der Offensive besitzt und dass er menschlich bestens zu uns passt. Wir sind überzeugt, dass seine Verpflichtung bis zum Saisonende unsere Mannschaft verstärken wird und bedanken uns beim SC Freiburg, dass wir diese Leihe so realisieren konnten», sagt Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald zum Transfer von Dinkçi.

Der türkische Ex-Nationalspieler ist glücklich, wieder für Heidenheim auflaufen zu können: «Ich freue mich sehr, wieder beim FCH zu sein. Egal, ob im Verein oder im Umfeld – ich habe mich in Heidenheim sehr wohlgefühlt, was ein ganz wichtiger Aspekt für meine Entscheidung bei dieser Leihe war. Ich möchte das Vertrauen, das in mich gesetzt wird, jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen und der Mannschaft bis zum Saisonende bestmöglich helfen, um wieder den Klassenerhalt zu schaffen!»