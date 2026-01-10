Werder Bremen kurz vor Transfer von VfB-Spieler

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 17:34
Der Wechsel von Jovan Milosevic zu Werder Bremen steht kurz vor dem Abschluss. Der 20-jährige Angreifer soll bis zum Saisonende vom VfB Stuttgart ausgeliehen werden.

Verzögert hat sich der Ablauf lediglich aus organisatorischen Gründen: Aufgrund des Wintersturms „Elli“ konnte Milosevic die medizinischen Untersuchungen nicht wie geplant absolvieren und wird erst am Sonnabend in Bremen erwartet. Darüber berichtet die «Bild».

Die offizielle Verkündung des Leihgeschäfts wird spätestens für Sonntag erwartet. Milosevic steht seit 2023 beim VfB Stuttgart unter Vertrag und war zuletzt an Partizan Belgrad ausgeliehen, wo er sich als Stammspieler etablierte. Sowohl der Klub als auch der Spieler hätten die Leihe gern fortgesetzt. Werder Bremen überzeugte Milosevic jedoch mit der Aussicht auf Einsatzzeiten in der Bundesliga.

