RB Leipzig plant verbessertes Angebot für Maxence Lacroix

RB Leipzig wird sein Angebot für Wolfsburgs französischen Abwehrspieler Maxence Lacroix wohl nachbessern.

Die Wölfe sollen für de 21-jährigen Innenverteidiger bereits eine Offerte in Höhe von 20 Mio. Euro abgegeben haben. Diese wurde allerdings vom Bundesliga-Konkurrenten nicht akzeptiert. Laut “fussballtransfers.com” bessern die Roten Bullen nach. Wolfsburg soll angeblich 30 Mio. Euro fordern. Auch Borussia Dortmund und Chelsea haben eine Auge auf Lacroix geworfen. Dieser sagte zuletzt, dass er sich ein weiteres Jahr in Wolfsburg vorstellen kann, zumal er mit seinem Team in der kommenden Saison an der Königsklasse teilnehmen kann. Ein vorzeitiger Wechsel ist aber trotz Vertrag bis 2024 noch nicht vollends vom Tisch.

Leipzig hat derweil auch schon eine potentielle Alternative im Visier: Kristoffer Ajer von Celtic soll ebenfalls ein Thema sein.

psc 18 Juni, 2021 14:06