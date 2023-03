Tottenham befasst sich auch mit Niko Kovac

Julian Nagelsmann soll nach dem Aus von Antonio Conte bei Tottenham der Wunschtrainer der Spurs-Bosse sein. Ein Thema ist aber offenbar auch Wolfsburgs Coach Niko Kovac.

Der 51-jährige Kroate kehrte nach anderthalb Jahren in Monaco im vergangenen Sommer in die Bundesliga zurück und liefert mit Wolfsburg eine passable Saison ab. Die «Wolfsburger Allgemeine Zeitung» berichtet am Dienstag, dass Kovac nun auch in den Fokus von Tottenham gerückt ist. Insbesondere auch seine Spielidee und die internationale Erfahrung werden von Spurs-Boss Daniel Levy offenbar geschätzt.

Vertraglich ist der Ex-Profi aber erst einmal bis 2025 an die Wölfe gebunden. Ob er einen Wechsel im Sommer in Betracht ziehen würde, ist ungewiss. Ein sofortiger Wechsel kommt nicht infrage.

psc 28 März, 2023 17:43