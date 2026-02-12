Der FC Aarau verlängert mit seinem Keeper Andreas Hirzel

Der FC Aarau und Goalie Andreas Hirzel setzen die Zusammenarbeit fort.

Der 32-jährige Schweizer, der bereits beim FCA ausgebildet wurde, kehrte 2023 zum Challenge Ligisten zurück und ist aktuell Backup von Stammgoalie Marvin Hübel. Diese Rolle wird Hirzel wohl auch in Zukunft einnehmen. Sein zum Saisonende auslaufender Vertrag wurde nun bis 2028 verlängert.

«Andi ist ein absoluter Teamplayer und unterstützt unsere jungen Torhüter mit seiner grossen Erfahrung. Zudem hat er bewiesen, dass er ein sicherer Rückhalt ist, wenn es ihn braucht», kommentiert Sportchef Elsad Zverotic die Vertragsverlängerung.