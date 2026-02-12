SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bis 2028

Der FC Aarau verlängert mit seinem Keeper Andreas Hirzel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 18:54
Der FC Aarau verlängert mit seinem Keeper Andreas Hirzel

Der FC Aarau und Goalie Andreas Hirzel setzen die Zusammenarbeit fort.

Der 32-jährige Schweizer, der bereits beim FCA ausgebildet wurde, kehrte 2023 zum Challenge Ligisten zurück und ist aktuell Backup von Stammgoalie Marvin Hübel. Diese Rolle wird Hirzel wohl auch in Zukunft einnehmen. Sein zum Saisonende auslaufender Vertrag wurde nun bis 2028 verlängert.

«Andi ist ein absoluter Teamplayer und unterstützt unsere jungen Torhüter mit seiner grossen Erfahrung. Zudem hat er bewiesen, dass er ein sicherer Rückhalt ist, wenn es ihn braucht», kommentiert Sportchef Elsad Zverotic die Vertragsverlängerung.

Mehr Dazu
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger
Eigengewächs bleibt

Der FC Aarau verlängert mit Stamm-Innenverteidiger Marco Thaler
Mehr entdecken
Bis 2028

Der FC Aarau verlängert mit seinem Keeper Andreas Hirzel

12.02.2026 - 18:54
Kessler geht ins Wallis

Ein Aarau-Verteidiger wechselt in die Super League

12.02.2026 - 11:32
Rückkehr

Der FC Aarau gibt seinen Stürmer Amr Khaled nach Ägypten ab

28.01.2026 - 13:14
Vertragsverlängerung

Der FC Aarau tätigt weitere wichtige Vertragsverlängerung mit Koide

22.01.2026 - 13:23
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau

19.01.2026 - 15:22
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen

16.01.2026 - 11:07
Eine Liga tiefer

Der FC Aarau schickt zwei Spieler in die Promotion League

14.01.2026 - 13:23
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab

7.01.2026 - 16:54
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger

2.01.2026 - 12:42
Eigengewächs bleibt

Der FC Aarau verlängert mit Stamm-Innenverteidiger Marco Thaler

22.12.2025 - 12:47