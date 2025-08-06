  • Team logo
Paul Bernardoni
Unterschrift in Amiens
News

Bestätigt: Yverdon-Goalie Paul Bernardoni wechselt nach Frankreich

Der französische Torhüter Paul Bernardoni verlässt Yverdon-Sport und wechselt nach anderthalb Jahren bei den Romands zurück in seine Heimat.

Wie von 4-4-2.ch bereits Ende Juli angekündigt, hat der 31-jährige Routinier grünes Licht für einen Wechsel erhalten und tätigt diesen nun. Bernardoni unterschreibt bei Ligue 2-Klub Amiens SC für zwei Jahre bis 2027.

Während seiner anderthalb Jahren in Yverdon hat der Keeper 58 Super League-Partien für Yverdon bestritten. In dieser Saison wurde er allerdings als Nummer 1 verdrängt, weshalb sich ein Transfer für den Spitzenverdiener nun angeboten hat.

