Bestätigt: Yverdon-Goalie Paul Bernardoni wechselt nach Frankreich
Der französische Torhüter Paul Bernardoni verlässt Yverdon-Sport und wechselt nach anderthalb Jahren bei den Romands zurück in seine Heimat.
Wie von 4-4-2.ch bereits Ende Juli angekündigt, hat der 31-jährige Routinier grünes Licht für einen Wechsel erhalten und tätigt diesen nun. Bernardoni unterschreibt bei Ligue 2-Klub Amiens SC für zwei Jahre bis 2027.
Während seiner anderthalb Jahren in Yverdon hat der Keeper 58 Super League-Partien für Yverdon bestritten. In dieser Saison wurde er allerdings als Nummer 1 verdrängt, weshalb sich ein Transfer für den Spitzenverdiener nun angeboten hat.
Accord trouvé avec @AmiensSC pour le transfert de Paul Bernardoni. Arrivé en janvier 2024, il aura disputé 58 matchs dans les buts Yverdonnois.
Merci pour ton professionnalisme et ton état d’esprit irréprochable !#AllezYS #UnisUnique pic.twitter.com/1myJLneYmQ
— Yverdon Sport (@yverdonsport) August 6, 2025