Gomes verpflichtet – nächster Portugiese für GC

Die enge Verzahnung zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem Grasshopper Club Zürich kommt einmal mehr zum Vorschein. Von der Insel kommt mit Toti Gomes ein weiterer Portugiese zum Rekordmeister.

Toti Gomes (21) wird in der kommenden Saison seiner Berufung in der Challenge League nachgehen. Der Grasshopper Club Zürich gibt die einjährige Ausleihe des Defensivspezialisten bekannt. Gomes gehört eigentlich dem Kader des U23-Teams der Wolverhampton Wanderers an.

Das Besondere: Gomes hatte sich erst vor Kurzem den Wolves angeschlossen. Der Linksfüsser, der in der Innenverteidigung sowie auf der linken Aussenbahn eingesetzt werden kann, spielte zuvor für den portugiesischen Zweitligisten Estoril Praia. Gomes kommt ausserdem auf ein Spiel für die U20 Portugals.

Nach Ming-Yang Yang, Nadjack und Renat Dadashov ist Gomes bereits der vierte Spieler, der von den Wolves in die Limmatstadt gewechselt ist.

GC HOLT TOTI GOMES Der Grasshopper Club Zürich verpflichtet Toti António Gomes. Der portugiesische Innenverteidiger wird von den Wolverhampton Wanderers für ein Jahr ausgeliehen. 📝🔵⚪️ Weitere Informationen: https://t.co/q4pJ0oMnn2#gc #zürich #traditionsclub #NeuhopperToti pic.twitter.com/Uh10YRL4al — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) September 4, 2020

aoe 5 September, 2020 10:41