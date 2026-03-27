SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bleibt bei 10 Teams

Klubs lehnen Aufstockung der Challenge League ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 17:50
Klubs lehnen Aufstockung der Challenge League ab

Die Klubs der Challenge League lehnen eine Aufstockung der Challenge von 10 auf 12 Mannschaften, die im Raum stand, an einer ausserordentlichen Generalversammlung ab.

Allerdings stimmen sie verschiedenen Reformschritten, die zur Stärkung der Nachwuchsförderung in der Challenge League führen sollen, zu. Hauptziel ist es, dass die Entwicklung der lokal ausgebildeten Spieler stärker im Fokus stehen.

In erster Linie soll dies über das an der Versammlung verabschiedete Paket über finanzielle Anreize und über reglementarische Anpassungen für die zweithöchste Schweizer Liga geschehen, wie die Swiss Football League mitteilt.

Konkret zählen dazu ein Bonus-/Malus-System für den Einsatz von Schweizer U21-Spielern in der UBS Youth Trophy, die Reduktion der Kontingentsliste von 21 auf 20 Plätze ab der Saison 2027/28 sowie die Verpflichtung zur Anstellung eines vollamtlichen Cheftrainers.

Ausserdem beschlossen die Klubs eine generelle Erhöhung der Ausbildungsbeiträge bei Transfers von nicht lokal ausgebildeten Spielern. Damit soll ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, heimische Talente gleicher Qualität zu bevorzugen. Alle Massnahmen treten gestaffelt ab der Saison 2026/27 in Kraft.

Der Antrag auf eine Aufstockung der Challenge League von 10 auf 12 Klubs ab der Saison 2027/28 hat die notwendige Zweidrittelmehrheit hingegen klar verpasst. Das derzeitige Format bleibt somit bestehen.

Mehr Dazu
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Komplizierte Verhandlungen

Exklusiv: Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer über Wechsel einig
Spielte erst gegen Lionel Messi

Exklusiv: Yverdon Sport steht vor Verpflichtung eines Nati-Goalies
Auch Besuch aus Lugano

Exklusiv: Bellinzona lädt YB-Talent zum Probetraining ein
Mehr entdecken
Bleibt bei 10 Teams

Klubs lehnen Aufstockung der Challenge League ab

27.03.2026 - 17:50
Neues System

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner wagt in Testspiel ein Experiment

27.03.2026 - 10:31
In Testspiel

Altmeister Raul Bobadilla glänzt für den FC Aarau gegen die FCZ-Junioren

26.03.2026 - 15:52
Keine langfristige Zukunft

Exklusiv: Xamax findet Vaduz-Stürmer Ayo Akinola interessant

24.03.2026 - 17:40
Neuer Kontrakt

Vertrag von Aarau-Verteidiger Acquah hat sich automatisch verlängert

24.03.2026 - 13:29
Melvin Mastil

Challenge League-Goalie wird für algerische Nationalmannschaft nominiert

19.03.2026 - 10:30
Nach Rapperswil

Der FC Basel schickt Eigengewächs Cobel Sow Garcia in die Challenge League

16.03.2026 - 16:36
Insgesamt zufrieden

SFL zieht Bilanz über die Sicherheit in Schweizer Stadien

10.03.2026 - 16:18
Notbremse gezogen

Challenge League-Klub setzt Trainer vor die Türe – Andermatt übernimmt

9.03.2026 - 19:05
Bis 2028

Automatische Verlängerung: Planungssicherheit beim FC Aarau im Fall Afriyie

4.03.2026 - 17:29