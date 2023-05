Al-Hilal-Präsident weicht Frage nach Messi aus

Al-Hilal will sich angeblich mit Lionel Messi verstärken. Dafür sollen die Saudis dem Argentinier eine schwindelerregende Summe bieten. Nun spricht der Präsident.

Nachdem zuletzt bereits mit Jorge Messi der Vater und Berater von Lionel Messi eine Einigung bezüglich eines Wechsels nach Saudi-Arabien dementiert hatte, kommentierte nun auch der Präsident von Al-Hilal die Gerüchte um den Superstar von Paris Saint-Germain.

«Fragen Sie mich nicht nach Messi», sagte Fahd bin Nafel nach dem Finale im saudi-arabischen Pokal, das Al-Hilal gewann. «Ich werde Ihnen nichts sagen. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden Sie es von unserer Pressestelle erfahren», so der Funktionär. Vertraglich ist Messi noch bis Saisonende an PSG gebunden. Doch dem Vernehmen nach würde er am liebsten zum FC Barcelona zurückkehren. Sollte dies nicht klappen, könnte es tatsächlich zu einem Wechsel nach Saudi-Arabien kommen.

adk 14 Mai, 2023 13:11