Der Nachfolger für PSG-Sportdirektor Leonardo steht schon parat

Kylian Mbappé verlängert, Sportdirektor Leonardo muss bei Paris Saint-Germain offenbar gehen. Ein Nachfolger für Letzteren scheint aber bereits gefunden zu sein.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Leonardo von seinen Aufgaben als Sportdirektor von Paris Saint-Germain entbunden. Eine offizielle Bestätigung soll in Kürze folgen, wobei bereits geklärt sein könnte, wer auf den Brasilianer folgt.

Laut “RMC Sport” ist Luís Campos ein Kandidat auf die Nachfolge. Der 57 Jahre alte Portugiese ist derzeit bei Celta Vigo als Berater tätig und gilt als Vertrauter der Familie von Kylian Mbappé, die er aus gemeinsamen Zeiten bei der AS Monaco kennt. Neben Campos fiel in der jüngeren Vergangenheit aber auch immer der Name Arsène Wenger als möglicher neuer Sportdirektor bei PSG.

adk 22 Mai, 2022 10:57