Khvicha Kvaratskhelia soll PSG-Mitspieler wegen Extrawurst verärgern

In der Kabine von Paris St. Germain soll es zurzeit rumoren. Auslöser ist angeblich Khvicha Kvaratskhelia sein.

Der Georgier nimmt sich aktuell offenbar einige Dinge heraus, die die Mitspieler erzürnen. So berichtet es zumindest die französische Sportzeitung «L’Équipe». Demnach haben viele PSG-Profis das Gefühl, dass Kvaratskhelia zurzeit eine Ego-Show abzieht. Auf dem Platz spiele er nicht immer im Sinne der Mannschaft und treffe individuelle Entscheidungen. Auch daneben soll er sich isolieren.

Stürmer Ousmane Dembélé äusserte sich zuletzt durchaus kritisch zur Mannschaft. «Letztes Jahr haben wir zuerst an den Verein gedacht und dann an uns selbst. Ich denke, dass wir das vor allem in diesen Spielen wiederfinden müssen, wir sind in der zweiten Saisonhälfte. PSG muss an erster Stelle stehen, nicht die Einzelnen. Wir müssen für den Verein spielen, bevor wir für uns selbst spielen», so der 28-Jährige, der dabei möglicherweise explizit an Kvaratskhelia gedacht hat.

Noch ist für den amtierenden Champions League-Gewinner in dieser Saison einiges drin. Im französischen Cup schied das Team von Trainer Luis Enrique allerdings völlig überraschend gegen Stadtrivale Paris FC aus. Und in der Königsklasse kommt es nun zum Duell mit Chelsea, gegen das man an der Klub-WM im vergangenen Sommer chancenlos war. In der Meisterschaft führt PSG die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Lens an.